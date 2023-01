Andres Herkel ⟩ Halbade valikute valimiskompass lööb pildi klaariks

Vana igiliikur Mark Soosaar seevastu põhjendas, et kandideerib taas, kuna sõja ajal ei tohi kõrvale jääda. Tundsin siis korra sisemist torget, et kuidas ma, palju noorem mees, ikkagi kõrval olen. Aga see oli korraks, sest panustada saab teisitigi.

Veel ütles Soosaar, et praegu on vaja rahvusliku ühtsuse valitsust. See on muidugi õige, või täpsemini, õige utoopiline ja seda teab Mark ise samuti. Sisepoliitika keeb omasoodu, sõda pole seda jahutanud. Valus elutunnetus ütleb, et see, mis on õige, ongi vahel utoopiline ja siis on vaja muid lahendusi otsida. Või siis tuleb oma tõe ja õigusega reaalpoliitikast päris kõrvale astuda.