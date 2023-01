JUHTKIRI ⟩ Rohepööret tuleb teha rahulikult

Viimaste aastate suurte elektrihinnakõikumiste positiivseks küljeks võib ilmselt lugeda seda, et kõigile on lõpuks selgeks saanud elektri varustuskindluse tähtsus ja ka see, et midagi peab olema tagataskus selleks ajaks, kui tuul ei puhu ja päike on paksude pilvede taga. Postimehe läbiviidud küsitlus näitas, et ükski suurem erakond ei eita taastuvenergia olulist rolli tuleviku elektritootmisel, kuid ükski neist ei kavatse põlevkivijaamadest lähiaastail loobuda. Kui pikka aega see tähendab, selles lähevad hinnangud omajagu lahku.