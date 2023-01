Olles kirjutanud poliitikast – peamiselt küll välispoliitikast – kokku umbes 25 aastat, võiks ju teada, mis poliitikas toimub. Üks nendest teadmistest oli kujutelm, et vähemalt enne valimisi püüavad poliitikud näidata, kuidas nad inimestest hoolivad ja on näoga oma valijate poole.

Aga võta näpust! Neljapäev, 19. jaanuar möödus Tallinnas ja Harjumaal (ka sealt tuli signaale) suure kaose tähe all. Ööl vastu neljapäeva sadas Tallinnas maha paks lumi, mis murdis puid ja tegi teeolud keeruliseks. Ja siit tuligi eeldus, et hommikuks sõidavad linnas ringi sahad ja inimesi aidatakse igakülgselt murdunud puudest lahtisaamisel. Miks? Noh, sest valimised on ju vähem kui kahe kuu pärast.