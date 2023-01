Uku Paal, kes kannab tööpäeviti hambaarsti kitlit, on linnupildistajate silmis guru staatuses. Neil on kaamera tavaliselt alati käepärast. Aule saab enamasti kõige paremini pildistada sadamate läheduses.

Aul on valitud selle aasta linnuks. Kuigi võib tunduda, et nimi «aul» võiks olla tehtud ristsõnameistrite tellimusel, annab see edasi tema häälitsust «aa-aaulii», kirjutab bioloog Rein Kuresoo.