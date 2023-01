Kuid inimesed on uskumatult keerulised olendid. Kui keskendume oma identiteedi ühele osale ja kujutame endale ette, et ainult see on oluline, ei ole meil võimalik mõista, kes me tegelikult oleme. Näiteks minu kui juudi jaoks on ilmne, et juudi ajalugu ja juudi kultuur on minu identiteedi jaoks olulised. Kuid selleks, et mõista, kes ma olen, ei piisa kaugeltki juutide loost. Ma olen tehtud mitmest tükist, mis on pärit kogu maailmast.