ANDRUS KARNAU ⟩ Vene gaas ja poliitiline risk

Esimene asi, mis energeetikafirmade juhtide suust kõlas, oli, et rohepööret ehk elektri tootmise üleviimist fossiilsetelt kütustelt taastuvaile on võimalik teostada. Eestis sellist suhtumist naljalt iga päev ei näe, sest tavaliselt on tehnoloogiamuutus liiga kallis, kiire või arusaamatu. Ärijuhtidel on selles asjas muidugi oma nahk turul. Aga ikkagi, ega investorid ja pankurid anna miljardeid eurosid selleks, et need tühjalt taeva alla kõlkuma jääks. Kasumit tuleb teenida ja kui selle väljavaadet pole, siis keegi raha ei anna. Avalikkuse veenmine on muidugi üks osa sellest lahendusest, mis rahapaigutuse tagasi teenima paneb.