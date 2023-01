RAIN EPLER ⟩ Sõltumatute riikide liidus ei tohi Eesti häbeneda oma huvide eest seismist!

Eesti astus 2004. aastal Euroopa Liidu liikmeks teadmises, et tegu on sõltumatute riikide ühendusega, mis loodud peamiselt selleks, et Euroopas saaksid inimesed ja kaubad ning teenused vabalt liikuda ning seeläbi kasvaks majanduslik heaolu kõigis liidu riikides ja Euroopa tervikuna oleks maailmas konkurentsivõimeline. Kuigi pikema aja jooksul on olnud näha teatud ringkondade soovi liikuda samm-sammult föderatsiooni suunas ning tsentraliseerida otsuste tegemine, sai selline tendents õige hoo ELi ühise kliimapoliitika toel ja varjus.