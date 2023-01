Sagedasemad on siiski veebis suhtlemise järgsed väljapressimised, mis on toime pandud välismaalaste poolt. Veebis suhtlemise käigus saadetakse üldjuhul siis meessoost inimesele video naisest, kes on alasti ja ennast katsub või rahuldab. Palutakse mehel saata sarnane video vastu. Kui seda tehakse, siis järgneb üsna kohe kiri, et kui nõutud rahasummat ei maksta, siis hakatakse seda videot erinevates portaalides ja inimese tutvusringkonnas jagama.