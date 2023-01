Kristjan Järvan ⟩ Uus CO2 kvootidega kauplemise süsteem võib tõsta toasooja hinda

Möödunud aasta detsembris tabas meid uudis, et Euroopa Liidu tasemel on kokku lepitud järjekordses kliimapaketis, mis puudutab iga inimese rahakotti. Nimelt otsustati luua eraldi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS2) maanteetranspordile ja elamute kütmisele. Selle sisu on sarnane praeguse CO2 kvoodikaubandusega. Tulevikus peavad ka kütusemüüjad, olgu selleks siis mootorikütus või maagaas, hakkama CO2 kvoote ostma.