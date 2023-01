TOOMAS JÜRGENSTEIN ⟩ Veiko Vihuri ja Meie Kirik naeruvääristavad Eestis kristlust

Mõned päevad tagasi naljatasime Isamaa ministri Riina Solmaniga, et jagame usulise maailma nõnda, et tema pöördub valimistel enam konservatiivsemate kristlaste poole, mina liberaalsemate poole. Meie vestlus oli karideta, paljudes asjades me mõistsime teineteist. Mulle tundubki, et kahe erinevate rõhuasetustega kristlaste kokkusaamised võiksidki sellised olla.