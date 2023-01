Nii nagu alkohoolikut, saab ka Venemaad päästa ainult tema ise. Ent alkohoolik tuleb kõigepealt isoleerida, et ta ei saaks teistele viga teha. Ja siis jääb üle loota, et ta ennast korralikult täis oksendab, kirjutab ajaloolane ja arvamustoimetaja Ago Raudsepp.

Venelasi saab valgustada ainult samamoodi nagu sakslasi – valusa ajaloolise kogemuse kaudu. Kuid vaevalt et see saab toimuda samamoodi nagu 1945. aastal, ja mitte ainult tuumarelvade, vaid ka Venemaa suuruse tõttu. See jätab alles ainult ühe võimaluse.