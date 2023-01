JUHTKIRI ⟩ Relvad on Ukraina tee rahule ja NATOsse

Ka Eesti taasiseseisvumine tundus kunagi ebareaalne, kuni see ühel hetkel näis võimalik ja järgmisel hetkel oli juba teoks saanud. Ukrainlastele võib NATO-liikmesuse esimeseks kevadekuulutajaks olla USA veteranpoliitik Henry Kissinger, kes ütles teisipäeval videoesinemisel Davosi foorumil, et on muutnud oma vaateid Ukraina suhtes.

Kui varem oli Kissinger seisukohal, et Ukraina peaks jääma neutraalseks, et vältida lääne sõjalist konflikti Venemaaga, siis sõda on selle konflikti juba reaalsuseks teinud, mistõttu Ukraina sõjalisel neutraalsusel ei ole enam sisulist mõtet. Ja et Ukraina astumine NATO liikmeks võiks olla igati kohane lõpptulemus sellele sõjale.

Võib veel lisada, et üle kümne kuu kestnud sõja reaalne tulemus on, et lääneriigid ja NATO ei ole Ukraina suhtes sõjaliselt neutraalsed, vaid on järjekindlalt suurendanud oma seotust ja toetust Ukrainale niihästi relvade tulejõudu kui ka nende kogust arvestades. Ukraina on lähenenud NATO-le iga sõjakuuga, ja NATO on lähenenud Ukrainale.