Maailm on leekides ning ainus viis, kuidas see päästa, on paluda kogu inimkonnal ehk kaheksal miljardil toitmist vajaval suul nagu üks mees oma bioloogiliste ja loomuomaste tungide vastaselt käituda – ja ongi probleem lahendatud. Vähemalt selline näib olevat sõnum. See kaheksa miljardit, mille piires peaks lisaklauslitena kehtima veel ka solidaarsus, võrdsus ja üksikisiku vabadus, on aga üks ütlemata suur arv. Veelgi suurem tundub see siis, kui meenutada vana juutide ütlemist, et kus kaks inimest, seal kolm arvamust.