Ukraina suured alad, linnad ja tsiviiltaristu, on purustatud, ohvreid lisandub iga päev. Samal ajal kogunetakse Eestis endiselt töörühmadesse, et vaagida – kas meil on ikka vaja varjendeid ehitada, et oma inimesi kaitsta, kirjutab Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.