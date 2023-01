Lauri Paeveer ⟩ Maksusüsteemi eesmärk pole lihtsus, vaid õiglus

Elame Eestis endiselt soovunelmas, kus kinnitame endile, et meie konkurentsieelis on lihtne ja ühetaoline maksusüsteem. Reaalsus on sellest kaugel. Meie maksusüsteem pole ühetaoline, ammugi lihtne. Tänaseks on selline lähenemine nii moraalsest kui ka sisulisest aspektist aegunud ning praegusel kujul ei teeni see maksusüsteem kellegi huve – ei tööandja, töötaja ega isegi mitte riigi, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja ettevõtja Lauri Paeveer.