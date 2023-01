Katrin Kull ⟩ Kodumajapidamiste võõrandamise õiglase lahenduse puudumine on ametnike süü

KAHOSe eelnõu kaasautori, toonase maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas Triinu Rennu hiljutiste sõnade põhjal «peaksime ühiskonnana välja kasvama hirmudest, et riik tuleb maaomanikku tüssama».

Selline seisukoht praegu, mil seaduse ebakohad ja ebaõiglus soovijaile selgelt näha, peegeldab hästi ametnike häälestust teemaga seonduva reaalsuse eitusel. Hoolimata sellest, et ebaõiglane (ehk ebakvaliteetne) seadus on taristuarenduse üks peamisi takistusi ning toob riigile nii materiaalset kui ka mainekahju, ei ole keegi seaduse kehtimise aastate vältel ega ka praegu – võõrandamise teemade suisa tuliseks muutumisel – KAHOSe vastavasisulist muutmist algatanud. Iga ametnik, kes seda seadust jätkuvalt koduomanike vara ja tervise hinnaga rakendada üritab, on süüdi inimeste usu kaotuses oma riigi vastu ja kõiges, mis sellest tuleneb, kaasa arvatud riigi kaitsevõime halvenemises.