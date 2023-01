KAJA KALLAS ⟩ Eesti annab Ukrainale seni suurima koguse sõjalist abi

Otsustasime just valitsuses, et Eesti annab Ukrainale seni suurima koguse sõjalist abi – kaudtule- ja tankitõrjerelvi ning laskemoona.

Eestlased teavad oma valusast ajaloost, mis juhtub, kui kurjus võidab ja suur riik neelab väikesed. Kui langeb Ukraina, on ohus vabadus ka mujal maailmas. Aidates Ukrainal kaitsta oma iseseisvust, kaitseme kõikide riikide, ka Eesti õigust vabadusele ja demokraatiale.

Seega on möödapääsmatult vajalik jätkata Ukrainale sõjalise abi andmist. Tänase valitsuse otsusega saadame Ukrainale relvastust, mida nad praegu kõige enam vajavad. Ukraina on seda abi ise Eestilt palunud, vajadust just selle konkreetse relvastus järgi rõhutas viimati ka president Volodõmõr Zelenskõi meie hiljutisel Ühendekspeditsiooniväe JEF liidrite kohtumisel Riias. Valitsuse tänase otsusega saadame Ukrainale sõjalist abi juurde kokku 113 miljoni euro väärtuses, Eesti sõjaline abi Ukrainale suureneb sellega 370 miljoni euroni.