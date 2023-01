JUHTKIRI ⟩ Nursipalu vastasseisu võti on riigi käes

Vaidlused kohalikega ning protestid on tihti nii ägedad, et võivad ettevõtmise pikalt edasi lükata või täiesti nurjata. Põhimõtteliselt on õigus mõlemal poolel – elu peab arenema ja plaanitavad rajatised on enamasti ühiskonna toimimiseks hädavajalikud, st nende rajamiseks on olemas selge ja ülekaalukas avalik huvi. Kas aga peavad kohalikud elanikud oma huvid avalikule huvile ohvriks tooma – ja kui peavad, miks siis just nemad, aga mitte kõik ülejäänud, kes rajatiste olemasolust otsest või kaudset kasu saavad?