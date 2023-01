Ago Raudsepp ⟩ Me ei taha ju Nursipallu Venemaa konsulaati, või tahame?

Ma eeldan, et enamikul meist ei ole raske pealkirjas toodud küsimusele vastata. Aga loosungile «Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!»? Praeguseks on 11 590 inimest andnud allkirja selle loosungi toetuseks. Ma muidugi ei tea seda, kuid ma eeldan, et ka nendest 11 590st ütleks enamik Venemaa konsulaadile ilma pikemalt mõtlemata «ei».