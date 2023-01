Igasugune jutt eesti rahva asendamisest mõne muu rahvuse või robotitega on absoluutselt vastuolus meie riigi põhiseaduslike eesmärkidega. Me ei pea oma riiki ainult selleks, et lihtsalt pakkuda siin asuvatele inimestele teenuseid. Eesti riigi eesmärk on eesti rahva säilimine läbi aegade ja seda ei tohi mitte kunagi unustada.