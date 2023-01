INVESTOR JAAK ROOSAARE ⟩ 4+1 lahendust, kuidas katastroofiline sündimus ümber pöörata

1. Motiveerime kuidagi inimesed uuesti lapsi saama (oleme ausad, arvestades, et lapsi saavad põlvkonnad juba on väiksemad, ei ole kuigi reaalne).

3. Avame uksed lihtsalt teistest riikidest tulijatele, kõige kiirem rahvastikukasv on näiteks Lõuna-Sudaanis, Burundis ja Nigeris (ma isiklikult eelistaks #2).

4. Lepime õhema riigi, väiksema maksutulu, kehvema tervishoiu ja madalamate pensionitega. Ehk tulevad AI ja robotid ka ajapikku appi. Oht on aga see, et liiga õhukese riigi korral jooksevad ka meie elanikud teistesse riikidesse laiali.