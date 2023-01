Indrek Schwede ⟩ Miks kiitsime heaks olümpiamängud okupeeritud Eestis?

Moskva olümpia puhul on tagantjärele räägitud, et see aitas kaasa impeeriumi õõnestamisele ja lagunemisele. Kui see vastab tõele, peaks lääneriigid lausa soosima suurvõistluste toimumist riikides, mille riigikorda ja komberuumi tahetakse muuta, kirjutab kolumnist Indrek Schwede.