Arnaud Castaignet ⟩ Mida on Eestil õppida Prantsusmaa tööstusstrateegiast?

Enam kui viis aastat prantslasena Eestis elanuna julgen arvata, et Prantsusmaa poliitika, sealhulgas tööstusstrateegia, on siinmail võrdlemisi vähe tuntud. Kuigi paljuski on Eesti ja Prantsusmaa majandused võrreldamatud, võiks Prantsusmaa kogemuse arvesse võtmisest olla Eestile palju kasu, kirjutab Skeleton Technologiesi asepresident Arnaud Castaignet.