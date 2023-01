Ainult naistele on Eestis suunatud kaks sõeluuringut: rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringud. Rinnavähi sõeluuringu eesmärk on vähi varane avastamine, emakakaelavähi sõeluuringul on lisaks võimalik avastada vähieelset seisundit, mille ravi korral ennetame vähi teket.