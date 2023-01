Tahan elada Eestis, kus on puhas keskkond, täis rohelust ja elu. Riigis, kus ühiskond oskab seda hinnata ja mõistab, et loodushoid kingib meile kauem tervena elatud aastaid ning head ja turvalised elutingimused meie lastele.

Meie ühiskond ja majandus on läbi ajaloo olnud pidevas muutumises. Tööstusrevolutsiooniga jõudsime infotehnoloogilise pöördeni ja nii tekkis tänane digiühiskond. Areng on toimunud meeletu kiirusega ning toonud meid praeguste mugavusteni. Kuid sama suure hooga, kui oleme nautida saanud võite, oleme nende saavutamiseks kulutanud ka loodus- ja maavarasid. Kuidas me siit edasi läheme ja kui kaua seda heaolu nautida saame, sõltub meist endist.