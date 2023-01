ERKKI BAHOVSKI ⟩ Euroopa Liidu siseturu küsimärgid

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas teisipäeval Davosi majandusfoorumil kõne, milles ütles, et Euroopa tööstuse atraktiivsuse säilitamiseks peab see olema konkurentsivõimeline pakkumiste ja algatustega, mis tulevad Euroopa Liidust väljastpoolt. «Seetõttu teeme me [Euroopa Komisjon] ettepaneku meie riigiabi reeglite ajutiseks kiirendamiseks ja lihtsustamiseks,» lisas ta.

Milles asi? Seni olid riigiabi andmise reeglid jäigad. Kuid koroonapandeemia ja lisaks USA toetus oma firmadele sunnib Euroopa Komisjoni riigiabi reegleid lõdvendama. Joe Bideni administratsioon on andnud toetust 369 miljardi dollari ulatuses nn kliimasõbralikele firmadele. See aga raskendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet USA turul ja on teinud Brüsseli murelikuks. Kujutada ette USA-ELi kaubandussõda Ukraina sõja taustal pole just meeldiv väljavaade. Esialgu on ELi ja USA poliitikud ning ametnikud kõnelenud vajadusest leida lahendus, mitte tõtanud sarvi vastakuti panema.