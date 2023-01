Marju Lauristin ⟩ Kuni kohaliku raamatukogu aknas on tuli, elab Eesti ka

Tihti küsitakse meilt, millist Eesti riiki me soovime. EKRE on isegi avalikult laimanud meid kui rahvusriigi vaenlasi. Ei, meie ei ole rahvusriigi vaenlased. Meie vastus on kindel ja selge: sotsiaaldemokraatide eesmärk on tugev ja demokraatlik Eesti rahvusriik teiste tugevate ja demokraatlike Euroopa rahvusriikide peres.