Priit Kotkas ⟩ Rohepööre nagu elekter hinnaga 20 eurot/MWh

Mida võidaks siit Eesti? Ettevõtjad on avaldanud soovi ehitada tuule- ja päikesejaamu, mis vähemalt viiekordistavad meie elektritoodangu aastaks 2030. Uus vesinikuvõrk võimaldaks kõigil jaamadel võrguga liituda, toodangu tarbijani toimetada. See annab piirkonnale võimaluse saada märkimisväärseks energia tootjaks ja eksportijaks.

Kuna uus vesinikutaristu võimaldab energiat kiiresti ja palju edasi kanda, annab see piirkonna tootjatele võimaluse kaup turule viia ja saada toodetud energia eest head hinda – uus taristu vähendab oluliselt praegust väiksemagi ületootmisega kaasnevat negatiivse hinna riski, kuna taristu on võimeline viima energia seda vajava kundeni ning ühtlustab energia hinna mõjupiirkonnas. Mis omakorda tähendab, et piisava, s.o tarbimist rahuldava tootmisvõimsuse tekkides toob vesinikutaristu uue taseme energiahindades.

Taastuvenergiajaamade tootjate elektri müügihinnad olid enne sõja algust koostatud äriplaanides 20-eurose MWh tasemel – nii jäi ka viimase taastuvenergia vähempakkumise võitnud pakkumishind alla nimetatud hinnapiiri. Seega ei räägiks me vesinikutaristu valmides enam 200-eurosest MWh hinnast, mida universaalteenuse pakkuja praegu mõistlikuks, peab ega ka juba kauge mälestusena näivast 45–50-eurosest MWh hinnast, mida aastakümneid nautisime, vaid uuest, 20-eurosest MWh hinnatasemest. Vaat selline on üks arusaam rohepöördest.

See võiks tänases Eestis tunduda utoopia, kui meie lähinaabruses töö selles suunas ei käiks – Hollandi, Saksamaa, Taani ja Norra vetes ehitatakse järjest uusi tuuleparke, rajatakse vesinikutootmisplatvorme, olemasolevat gaasitaristut võetakse kasutusse vesiniku transpordiks, töös on Norra-Saksamaa vesinikutoru rajamine. Need on pikalt ettevalmistatud tegevused, mille elluviimiseni on jõutud.