Edward Lucas ⟩ Prigožini avaldused näitavad, et Venemaa kodusõda juba käib

Ukraina soolakaevanduslinna Soledari pärast peetavate lahingute ajal süüdistas Prigožin teda laskemoona vähesuses ja nimetas teda piidriks (mis on vabas tõlkes «pede», kuid veelgi halvustavam). Veelgi hiljem on ta kaevanud, et tema palgasõdurite jõupingutusi alahinnatakse. Prigožin kurtis, et regulaararmee kindralid on üritanud Soledaris «võitu ära varastada». Alles pärast seda tänas Venemaa kaitseministeerium Wagnerit jõupingutuste eest.