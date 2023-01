Kaido Kama ⟩ Metsarindel peaaegu muutusteta

Aga Eesti Erametsaliit ja metsatöösturid nägid muidugi ka tõsist vaeva selle nimel, et metsateema mingil juhul valimisvõitluse osaks ei muutuks. Selleks tehti süsteemset lobitööd parteikontorites ning erametsaliit pöördus riigikogusse kandideerivate erakondade poole: «Kutsume riigikogusse kandideerivaid erakondi üles käituma riigimehelikult. /---/ Ettevalmistamisel on metsanduse arengukava kuni aastani 2030. Selle koostamisse on kaasatud kõik metsandusega seotud huvigrupid. Ärge tehke metsandusse puutuvaid otsuseid enne arengukava valmimist.»