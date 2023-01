Juhtkiri ⟩ Saksamaa võiks loobuda vastuseisust anda Ukrainale Leopard-tanke

Ent Lambrecht on pigem sümptom ja tema lahkumisega probleemid ei kao. Esmalt tuleb küsida, miks ülepea pakkus kantsler Olaf Scholz talle kaitseministri kohta, teades, et see amet Lambrechtile ei sobi. Vastus peitub suure tõenäosusega asjaolus, et sõjaline valdkond pole olnud sõjajärgsel Saksamaal suure tähtsusega.