Olen enne valimisi vaadanud, et kui vanasti sai süüdistada valijat, siis praegu ei näe ma ühegi erakonna programmist püüet lahendada probleeme, miks meie elekter on kallis ehk mis saab siis, kui on talv, kui on pime ja külm. Kuidas leida lahendust kõrgele inflatsioonile, mille üheks veduriks on kallis energia?