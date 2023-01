DEMOGRAAFIAEKSPERT ⟩ Neli põhjust, miks tabas Eestit möödunud aastal rekordmadal sündimus

Siseministeeriumi esialgsetel andmetel sündis 2022. aastal Eestis 11588 last, mis on madalaim näitaja alates 1919. aastast. Seejuures on langus võrreldes eelneva aastaga 1550 sündi ehk suhtarvuna pea 13%. Esialgsed andmed sündide absoluutarvu osas ise ei võimalda põhjuste analüüsi, kuid mõned mõtted alljärgnevalt toon.

Esiteks on enamuses Euroopa riikides 2022. aasta veel mittetäielikel andmetel tulemas sündimuse langus kuigi Eestis on vähenemine võrreldes eelneva aastaga suurem kui meie lähiriikides, kus see jääb 6–10% juurde. Niisiis on tegemist laiema ja mitte üksnes Eesti-spetsiifilise fenomeniga, mistõttu on ka põhjused osalt laiemates ja mitte Eesti-spetsiifilistes tegurites.