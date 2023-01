Jüri Ratas ⟩ Sõjas ja inimeste toimetulekus ei tohiks meetritki võitluseta ära anda

Eelmise aasta suvel ütles peaminister Kaja Kallas enne NATO tippkohtumist, et alliansi kaitseplaanide järgi võib Eesti jääda okupatsiooni alla 180 päevaks. Kust selline info ja kas see pidanuks ka eetrisse jõudma, jäi lõpuni arusaamatuks. Ometi saime kõik aru, et nii ei tohi see mitte mingil juhul juhtuda. Iga meetri eest tuleb võidelda, sest hiljem ei pruugi midagi alles olla, kirjutab Keskerakonna esimees Jüri Ratas.