Täna on jalgpallis kõik meediaõigused Viaplay käes: see puudutab EURO 2024, EURO 2028, Rahvuste Liigat, Eesti koondise sõprusmänge, EM ja MM valikmänge vahemikus 2022 – 2028. Jahitakse ka MM-finaalturniiri ülekandeid.

Selge on see, et ükski Eesti telekanal ei saa rikka Skandinaavia firma rahakoti vastu. Nad võivad endale osta igast asendist ükskõik millise tippvõistluse meediaõigused Eestis ja keegi liiguta kulmu ka selle peale. Kellel suurem rahapatakas, see tellib muusika ja kogu lugu.