JAREK KURNITSKI ⟩ Energia- ja elamumajandus peab olema taskukohane

Energiakriis ja sõda on toonud energiamajanduse tegevused kõrgendatud tähelepanu alla, on vaja otsustavaid tegusid, kuid samas ka pikka plaani, et suured investeeringud oleksid ratsionaalsed ja kulutõhusad. Praegu valitseb nii asjatundjate kui mitteasjatundjate hulgas harvaesinev konsensus, et energia hinnad püsivad veel tükk aega kõrgel tasemel. Seega energia-, elamu- ja rohemajanduse teemad – lõpuks on see kõik üks tervik – peaksid olema ka valimistel üks peateema, et kaua otsitud nn pikk plaan koos selgete juhtmõtetega üles leida.