VALIMISED 2023 ⟩ Siim Kallas: Isa manifest

Kaja tuli poliitikasse 2011.aastal. Ta jättis maha eduka advokaadikarjääri. Aeg-ajalt loen arvamusi, et mina ärgitasin teda poliitikasse tulema. See polnud üldse nii. Kui Kaja oma mõttest võtta vastu tolleaegsete erakonnajuhtide kutse (mina olin siis Brüsselis) tulla valimistel kandideerima, olin jahmunud ja võiks isegi öelda, veidi segaduses. Muidugi ei hakanud ma talle vastu vaidlema, sest poliitika on lummav. Sa võid olla hea advokaat, hea ajakirjanik, hea teadlane, ja muudkui arvata, kuidas asjad maailmas sinu arvates peaksid olema. Aga sina ei otsusta midagi. Otsustavad poliitikud, Eestis Riigikogu 101 liiget.