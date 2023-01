On alanud võidujooks parima valimistulemuse nimel. Kes suudab lastega peredele suurema pudrumäe kokku lubada?

Tuletame meelde, et EKRE lubas ka eelmisel korral, neli aastat tagasi, kodulaenude kustutamist iga lapse kohta veerandi võrra. Nüüd ollakse platsis sama lubadusega. Kas nad isegi proovisid võimul olles selle teemaga tegeleda – ilmselgelt mitte! Aga lubadus tundub ju nii ahvatlev, et valigi või neid, inimene on kerge unustama.