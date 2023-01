ANALÜÜS ⟩ Kolm põhjust, miks asendati Surovikin Gerassimoviga

11. jaanuaril määrati Ukraina vastase «spetsiaalse sõjalise operatsiooni» juhiks Venemaa kindralstaabi ülem armeekindral Valeri Gerassimov. Ta vahetas sellel kohal välja kolm kuud ametis olnud armeekindral Sergei Surovikini. Kohe algasid spekulatsioonid, miks Surovikin tagandati ning määrati Gerassimovi asetäitjaks. Kust me üldse võtame, et Surovikin tagandati? Kas ühe operatsiooni juhiks määramist saab Gerassimovi puhul üldse pidada edutamiseks?

Kõige tähtsamad küsimused on seega, miks Gerassimov ja miks just nüüd. Sõjaväe juhina oli tal käsuõigus Surovikini üle ka varem ning selleks poleks olnud vaja vahetust teha. Mõned analüütikud on väitnud, et nüüd saab Gerassimov kasutada kogu potentsiaali Ukraina ründamiseks. See lähenemine, nagu oleks operatsioonijuhiks määramine andnud Gerassimovile kuidagi suurema vastutuse, on vale. Kindralstaabi ülem juhtis nii Krimmi okupeerimist 2014. aastal kui ka 2022 alanud täiemahulist sissetungi. Tema vastutuse taset ei ole võimalik tõsta.