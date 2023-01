Ülle Harju ⟩ Puidutöösturid armastavad Isamaad ja annavad krabisevat

Isamaa poliitikas on lasterikaste perede toetamine kesksel kohal. Viimaste aastate trendi jälgides on selgelt näha, et paljud lastega pered eelistavad elada maal puhta looduse keskel, seene- ja marjametsade vahel. Maal, kus on palju ruumi, on peredes keskmisest rohkem lapsi.