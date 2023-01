Urmo Raus ⟩ Mida teevad meretuulepargid, kaevandused ja lageraied meie identiteediga?

Mõni nädal hiljem läksin Haagi randa. See on umbes viieteistkümne kilomeetri pikkune rannariba, mis ulatub Maasi jõe deltani, kust algab Rotterdami sadama suue. Rannaäärsed liigirikkad düünid on looduskaitse all ja see rannaala tervikuna on Madalmaade linnastunud osa Randstadi väga hinnatud puhkeala. Samal kunagisel Scheveningeni kaluriküla äärsel rannaribal hakkas kaluripaate maalima Vincent van Gogh. Düünid on inspireerinud paljusid kuulsaid Madalmaade kunstnikke ja tegu on kultuuriloolise pärandmaastikuga.