TALLINKI KOMMENTAAR ⟩ Kõrgemad töötasud on allkirjastatud. Esmaspäeval meie laevad sõidavad

2022. aasta detsembris katkestas EMSA ootamatult ühepoolselt Tallinki ja ametiühingu vahel käimas olnud kollektiivlepingu läbirääkimised ning pöördus edasiste läbirääkimiste jätkamiseks riikliku lepitaja poole. Antud protsess koostöös riikliku lepitajaga on hetkel käimas, ootame esimese kohtumise määramist lepitaja poolt.

Antud hetkel, kus protsess riikliku lepitajaga läbirääkimiste jätkamiseks on käimasolev ning olemasolev kollektiivleping kehtiv, on EMSA poolt välja kuulutatud hoiatusstreik meie hinnangul seadusega vastuolus ning Tallink on sunnitud astuma samme õiguskaitse saamiseks ja töörahu säilitamiseks ning oleme esitanud vastava hagi kohtule. Ebaseadusliku streigi korral nõutakse kahjud sisse Eesti Meremeeste Sõltumatult Ametühingult.