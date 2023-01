LOODUSFOTO ⟩ Külmaga võib näha libapäikest

Küll aga on need talved olnud püsitud: külmadele ja lumerohketele nädalatele järgnevad taas soojad; kiire sula lõpetab järsult uus pakane. Soojemate ja niiskemate ning külmemate õhumasside kiire vaheldumine tekitab sageli halosid – valgusringe päikese, kuu või kasvõi tänavalaternate ümber. Halosid põhjustab valguse mäng õhus lenduvatel jääkristallidel. Sõltuvalt nende kujust ja paiknemisest ning valgusallika tugevusest võivad need olla üsnagi erinevad.