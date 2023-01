RAINER SAKS ⟩ Venelased süvendavad valeuudistega Scholzis hirmu Ukrainat toetada

Kohtuotsus on kindlasti tellitud uue presidendi Kasõm-Žomart Tokajevi poolt. Juhtunu tähendab, et me võime võimu üleandmise ja konsolideerimise protsessi Tokajevile lugeda lõppenuks. Kõik see ei tähenda, et Kasahstani poliitiline süsteem on muutunud või lähiajal muutumas, vaid lihtsalt uus mees on võimu kindlustanud.