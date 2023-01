Ning kindlasti on oluline siduda laste kasvatamise staaž palju selgemalt pensioniga. See teenib eelkõige naiste huve, kes väikeste laste kõrvalt paratamatul mõnda aega töölt eemal peavad olema. Oleks ebaõiglane, et naised, kes hoolitsevad meie tulevaste pensionimaksjate üles kasvatamise eest, saavad ise selle karistuseks eriti niru pensioni.