Erkki Koort ⟩ Kas eesti kultuur ja kirjandus ikka vajavad kaitset?

Ühelt poolt on kultuuriministeerium kõige tähtsam ministeerium üldse – ilma teistest erineva kultuurita ei ole mingit mõtet ka Eesti riigil. Meie keel ja kultuur on need, mis annavad meile oma näo ja erinevuse ning on takistanud rahvast suuremate rahvuste sisse sulamast. Me oleme selle toel kestma jäänud ka siis, kui meil ei olnud oma riiki või oli see okupeeritud. Kultuur oli see, millele toetudes taastasime oma iseseisvuse. Teisalt ei ole poliitikutel ja kultuuriministeeriumil kultuuri sündimisel eriti suurt rolli – kultuur sünnib ilma poliitikute ja ametniketa ning vahel ka nendest hoolimata.