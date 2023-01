Raamatus kindral Laidoneri vangipõlvest jääb palju otsi lahti

Autor oleks võinud oma töökogemusest pikemalt selgitada tollaseid töömeetodeid: mida kujutasid endast kuue-seitsmetunnised ülekuulamised ja kuidas protokolle tegelikult koostati. Lugeja ei saa infot, kas autoril olid nende protokollide originaalid kserokoopiatena või on tegemist väljavõtete või ümbertrükiga ning kus need materjalid praegu asuvad – kas kõik on autori käes.