JUHTKIRI ⟩ Kremli karistamatuse lõpp läheneb järjest kiiremini

Butša veretööd ja Mariupoli draamateatris varjunud tsiviilelanike halastamatu pommitamine moodustavad sõja mastaape arvestades väga ilmeka, kuid siiski vaid väikese osa kõigist jõhkrustest. Venemaa president Vladimir Putin on lapsetapja ja vägistaja.

HRW ütleb muu hulgas, et Putini jultumus sai võimalikuks seetõttu, et tal lasti pikka aega karistamatult tegutseda. Kuid Ukrainas toimuv ei oleks pidanud olema üllatus nendele, kes on olnud kursis Vene vägede varem toime pandud julmustega Süürias.

Seda inimõiguste ühendus küll ei ütle, kuid tuleb rõhutada, et Putini ja Venemaa süüdimatuse lõpetabki sõda. Aeglaselt, kuid kindlalt on lääs jõudnud arusaamale, et hullunud agressori saab peatada üksnes tema täielik sõjaline lüüasaamine. Lõpuks saab Ukraina oodatud raskerelvi.

USA vabariiklaste veteranpoliitikuist eksministrid Condoleezza Rice ja Robert Gates on avaldanud ühisartikli (Washington Post, 7.1), kus nad ütlevad välja, et vajadusel peavad Ühendriigid olema valmis vahetult sõtta sekkuma. Venitada ei tohi ja sisuline kohtuotsus Putini režiimile on küps. Mis tahes järeleandmised agressorile on ohtlikud ka seepärast, et need julgustavad järgmisi võimalikke agressoreid.