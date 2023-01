Haridus ei võrdu kooliga, vaid on tervik, kuhu kuulume mingil moel me kõik. Olgu siis tegemist ettevõtja, koolijuhi, lapsevanema, pensionäri või kellegi teisega, oleme me kõik osa süsteemist. Iga süsteem vajab aga kedagi, kes näeks seda tervikuna ja oskaks toetada selle uuenduslikke lahendusi väljakutsete ületamisel. Haridusuuendaja saab seda vaadet pakkuda õpiteekonna aspektist.