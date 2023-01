Haridusuuendustesse suhtutakse endiselt pelglikult. Huvitav on see just seetõttu, et aastaid on kirjapandud visioonid ja sihid üsna sarnased. See annab kinnitust, et ühiskondlik soov on pigem ühtlane, kuid rahulolematus annab mõista, et me pole veel kohale jõudnud. Johannes Käis võiks praegust haridusmaastikku nähes juba väga rahul olla, lihtsalt iga järgmine põlvkond on standardeid veelgi tõstnud.